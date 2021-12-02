Тяжелое ДТП в Киеве с участием двух автомобилей

В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых вылетел на зеленую зону и врезался в дом. У второго авто был вырван двигатель, машина вылетела на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал Magnolia TV, передает Day.Az.

Отмечается, что столкнулись авто KIA и Hyundai, которые двигались в сторону центра.

"Предварительно, в какой-то момент Hyundai задел KIA, в результате чего KIA вылетел на зеленую зону и врезался в дом, а Hyundai, потеряв мотор, вылетел на тротуар", говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.