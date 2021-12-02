Волки держат в страхе целое село в Бурятии

Жители одного из бурятских сел оказались в смертельной опасности. В нескольких районах свои звериные законы устанавливают волчьи стаи. Чтобы хоть как-то защитить домашний скот от нападения, даже организовали патрули добровольцев.

Day.Az представляет читателям материал РЕН-ТВ, в котором рассказывается, почему хищников становится больше с каждым годом и сделать с этим практически ничего невозможно.

Стая волков окружает село Барыкино в Бурятии. И все плотнее смыкает кольцо: хищников уже видели на окраинах. У Григория Перфильева растерзали большую часть стада: из 37 овец остались только 11.

На защиту села встал 80-летний дед Георгий. Он единственный, кто получил лицензию на отстрел. На хищника идет со старенькой винтовкой.

Чтобы спасти свой скот и защитить самих себя, местные жители сами обходят дворы. Даже организовали дежурство по часам.

"Мы сейчас держим скот дома, закрыли, не выгоняем. Дежурим, да, у дома ходим, смотрим", - говорит жительница Барыкино Юлия Клементьева.

В спокойное время это пастбище точно не пустовало бы: даже в холода здесь паслись коровы и овцы. Но этой зимой владельцы скота вынуждены закрыть животных в домашних загонах. И сейчас здесь можно увидеть лишь только ворон, которые доедают оставшиеся тушки.

В Бурятии стаи волков терроризируют сразу несколько отдаленных деревень. Как говорят их жители, хищников за несколько лет стало гораздо больше. Это все последствия ужесточения правил отстрела, их несколько лет назад ввели по всей стране.

"Волк уничтожался круглый год, разрешено было любому охотнику, если он официально, законно находится в охотугодье, увидеть волка и отстрелять", - говорит биолог, охотовед Валерий Кузенков.

В местном департаменте природы разводят руками. Уверяют: больше лицензий дать не могут. Если, конечно, жители сами не докажут, что в их районе орудует большая стая.

"Свыше нормы мы выдать не можем, потому что их по факту. Он, может быть, один и нападает. Когда будут официальные данные, к нам придет достоверная информация, будет вопрос решаться о дополнительном решении", - сказал аналитик Бурприроднадзора Павел Кириенко.

Вот только когда придут официальные данные, сказать никто не может. Фотографии растерзанных домашних животных для чиновников - не доказательство. Вот и получается, что дед Георгий со стареньким ружьем - единственная надежда жителей села Барыкино. И то ненадолго. Через месяц истечет срок и его лицензии. И как тогда будут защищать село от волков, никто не знает.