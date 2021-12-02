Маск предложил ввести ограничение по возрасту для политиков в США

Глава компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск предложил ввести в США ограничение по возрасту для политиков, участвующих в выборах на тот или иной пост в государстве. По мнению бизнесмена, планку стоит установить на отметке чуть меньше 70 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Давайте установим возрастной предел, по достижении которого будет невозможно баллотироваться на политический пост. Возможно, чуть меньше 70 лет", - написал Маск в Twitter.

В случае появления такого ограничения действующий президент США Джо Байден, которому в конце ноября исполнилось 79 лет, не сможет участвовать в следующих президентских выборах. Такая же ситуация у его основного конкурента - экс-лидера государства Дональда Трампа, ему 75 лет.

При этом, по информации The Wall Street Journal, средний возраст американских конгрессменов в 2019 году превысил отметку в 59 лет. То есть возрастные ограничения для политиков отчасти могут сказаться не только на следующих президентских выборах, но и будущем составе Конгресса - который будет обновлен в рамках промежуточных выборов 2022 года.