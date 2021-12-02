Цены на нефть рухнули

Цены на нефть марки Brent рухнули, опустившись ниже 66 долларов за баррель впервые с 19 августа. В ходе торгов на лондонской бирже ICE она торговалась по 65,8 доллара. На момент написания заметки ее стоимость составляла 67 долларов (минус 2,72 процента), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нефть марки WTI опускалась до 62,48 доллара (минус 4,72 процента). Позже цена скорректировалась, поднявшись до 64,2 доллара (минус 2,09 процента).