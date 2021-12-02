Полиция оцепила улицу у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного мужчины

Сотрудники полиции пытаются начать переговоры с мужчиной у здания ООН в Нью-Йорке, который предположительно вооружен обрезом, прогресса пока нет. Об этом сообщил ТАСС в четверг сотрудник полиции на месте событий, передает Day.Az.

"Мы пытаемся вступить в переговоры. В остальном ситуация без изменений, он остается на прежнем месте у входа со стороны 43-й улицы", - сказал собеседник.

О мотивах вооруженного человека ничего не известно. При этом пресс-служба ООН сообщила, что угрозы персоналу организации нет. Полиция в свою очередь заявила об отсутствии непосредственной угрозы для окружающих в связи со сложившейся ситуацией.

По информации источника ТАСС, мужчина угрожает покончить с собой. Полиция призывает его сдаться.

Перед зданием стоят несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами, микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием. Часть проезжей части перед зданием оцеплена. Штаб-квартира ООН закрыта на вход и выход. Служба безопасности ООН просит персонал и делегатов оставаться на своих местах ввиду "полицейской активности на 1-й авеню между 42-й и 43-й улицами".

"Приблизительно в 10:45 (19:45 по бакинскому времени) сотрудник ООН, заходивший в здание со стороны 43-й улицы, сообщил охране о мужчине, у которого при себе было нечто похожее на дробовик. Служба безопасности ООН немедленно сообщила об этом полиции Нью-Йорка", - указал представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.