ЕК примет новые рекомендации по управлению закупками и запасами газа в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) согласует 14 декабря рекомендации по обновлению норм ЕС в сфере управления закупками и запасами природного газа, которые также будут покрывать перепрофилирование существующих хранилищ газа для хранения водорода. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия готовит пакет предложений по регулированию рынков газа и водорода, он будет принят 14 декабря, - заявила она. - Одним из важнейших элементов пакета будут вопросы хранения газа. Мы считаем, что создание резервных запасов газа позволит добиться необходимой устойчивости на случай газовых кризисов". Симсон добавила, что эти предложения будут включать стратегические рекомендации по переходу на водородное топливо.

"Нам нужен стратегический и более скоординированный подход. Мы изучаем, как совместные закупки в хранилища газа могут повысить устойчивость и сделать вклад в стабильность цен", - сказала она.

Комментируя сохраняющиеся аномально высокие цены на природный газ в Европе, она заявила, что Еврокомиссия "не считает нужным пересматривать систему ценообразования на газ в ЕС". Она высказала мнение, что нынешний год стал исключением и в "будущем цены на газ, приобретаемый на спотовых рынках, будут ниже, чем цены по долгосрочным контрактам". Она также сообщила, что пока предварительный анализ рынков Еврокомиссией "не выявил неконкурентных спекулятивных практик", однако окончательный отчет по этой теме будет подготовлен только в следующем году.

В настоящий момент цены на газ по долгосрочным контрактам "Газпрома" в 4-5 раз ниже цен на спотовых рынках.