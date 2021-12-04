BioNTech готова создать вакцину против омикрон-штамма

Германская компания BioNTech, разработавшая вакцину от коронавируса вместе с американским партнером Pfizer, готова адаптировать свой препарат к омикрон-штамму коронавируса. Как сообщил в пятницу генеральный директор и соучредитель фармацевтической фирмы Угур Шахин, на создание новой вакцины при необходимости уйдет около 100 дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужна будет новая вакцина, в этом нет сомнений. Вопрос лишь в том, когда она будет нужна нам", - заявил глава BioNTech, выступая на онлайн-форуме Reuters Next. По его мнению, компании потребуется "около 100 дней на разработку и начало поставок" новых вакцин в том случае, если будет доказана неэффективность нынешних препаратов от коронавируса в борьбе со штаммом "омикрон". "Первую волну [омикрон-штамма] вируса мы уже не сможем остановить. Однако даже действующие вакцины и бустеры могут снизить распространение штамма", - отметил он.

Шахин подчеркнул, что, согласно предварительным данным, омикрон-штаммом коронавируса "могут заразиться вакцинированные люди", но применяющиеся препараты способны защитить от тяжелого течения заболевания. "Мы ожидали появления подобного вируса в начале следующего года. Он пришел немного раньше", - сказал гендиректор BioNTech.

Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.