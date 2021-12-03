В Европе признали провал миграционной политики

Миграционная политика Европейского союза по интеграции беженцев в западноевропейское общество провалилась. С таким признанием выступил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы видим параллельные общества. Мы видим, что приехавшие абсолютно не уважают тех, кто в этих странах живет. Сейчас Европейский союз подвержен огромным культурным и цивилизационным вызовам и рискам", - заявил министр иностранных дел Венгрии.

По его мнению, Брюссель должен передать вопросы контроля миграции от институтов Евросоюза правительствам входящих в него стран. "На мой взгляд, Европейский союз тогда стал бы намного сильнее, потому что государства контролировали бы свои границы гораздо эффективнее", - добавил Сиятро.