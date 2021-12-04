США заявили, что поддерживают наращивание военного потенциала ЕС

Администрация США поддерживает наращивание военного потенциала Евросоюза, представители сторон в начале следующего года проведут встречу в рамках нового диалога по безопасности с целью укрепления сотрудничества в данной сфере. Об этом заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США в полной мере поддерживают усиление и развитие оборонного потенциала ЕС, согласованного, дополняющего и оперативно совместимого с НАТО, - сказала она, выступая на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса. - Первая сессия диалога по обороне и безопасности состоится в начале следующего года. Я уверена, что данный форум станет для США и ЕС ценным и конструктивным для углубления нашего сотрудничества".

В распространенном в пятницу совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля констатируется, что консультации в рамках диалога будут направлены на "более тесное сотрудничество в области безопасности и обороны". Во встрече, запланированной на начало следующего года, как ожидается, примут участие представители Пентагона, Госдепартамента, внешнеполитической службы ЕС, Еврокомиссии и Европейского оборонного агентства.