На шахте в России произошел горный удар

В Свердловской области на шахте "Черемуховская-Глубокая" произошел горный удар. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ведомства, в поселке Черемухово Североуральского городского округа на горнопромышленном предприятии зафиксирована сейсмическая активность. Информации о пострадавших на данный момент нет, шахта работает в штатном режиме.

Официальный представитель компании "Русал" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова уточнила, что инцидент произошел в ночь на субботу, 4 декабря, на северном фланге горизонта на глубине 980 метров. Персонал, который в тот момент работал на участке, был эвакуирован, следующая смена к работе допущена не была. Работа на шахте, согласно правилам, была приостановлена на восемь часов, после чего возобновилась. После горного удара создана спецкомиссия, добавила. Воронова.

"Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта - 980 метров", - пояснила она.

Горный удар - это внезапное интенсивное разрушение части массива полезных ископаемых или породы, прилегающей к подземной горной выработке. Сопровождается выбросом разрушенной горной массы и сейсмическим эффектом. Горные удары часто характеризуются внезапностью, большой динамической силой и значительными разрушениями. Могут приводить к крупным авариям и человеческим жертвам.