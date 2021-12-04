В Германии 72-летний пилот посадил одномоторный самолет на автомобильный мост

Одномоторный самолет совершил аварийную посадку на юго-западе Германии, пилот получил легкие травмы. Об этом сообщили в субботу журналистам в полицейском управлении города Пирмазенс (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел около 12:00 (15:00 по бакинскому времени). 72-летний пилот посадил самолет прямо на мост Шварцбахтальбрюкке на автобане 62 в Рейнланд-Пфальце. Самолет столкнулся с ехавшим по трассе грузовиком, водитель не пострадал.

Самолет летел из Франции в Нижнюю Саксонию, когда у него внезапно отказал двигатель. Пилоту пришлось очень быстро принимать решение, куда посадить самолет. Высота Шварцбахтальбрюкке около 100 м, он пересекает долину реки Шварцбах. Автобан был полностью закрыт для движения примерно до 18:00 (21:00 по бакинскому времени).