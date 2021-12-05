Во время акции ковид-диссидентов в Берлине несколько журналистов подверглись нападению

Несколько журналистов были атакованы в субботу во время демонстрации противников коронавирусных ограничений в Берлине. Об этом сообщил профсоюз "Верди", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, как минимум трое репортеров получили легкие травмы. В "Верди" сообщили, что в нападениях участвовали правые радикалы. У журналиста газеты Der Tagesspiegel неизвестный вырвал из рук телефон, произошла стычка, во время которой сотруднику СМИ удалось вернуть себе обратно аппарат. Представитель полиции заявила, что подозреваемый задержан. "Мы ведем расследование по подозрению в краже с применением насилия", - приводит ее слова газета Bild.

Нападения на представителей СМИ произошли на несанкционированной демонстрации в районе Фридрихсхайн. Там собрались несколько сотен человек, в том числе ультраправые. Несколько человек были задержаны, поскольку не соблюдали коронавирусные ограничения и оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Сколько всего демонстрантов было задержано, пока не уточняется.

Власти Берлина в пятницу запретили проведение акции, в которой заявлялось участие 1 тыс. человек, поскольку опасались того, что протестующие не будут соблюдать коронавирусные предписания. Акции против ограничений прошли в субботу и в ряде других городов Германии, в том числе в Ганновере, Гамбурге, Потсдаме, Франкфурте-на-Майне.

В четверг и.о. канцлера Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министрами 16 федеральных земель, в которых также принял участие будущий глава правительства Олаф Шольц, объявила, что власти ФРГ договорились ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов. Ранее во всех регионах непривитым ограничили доступ в бары и рестораны. Кроме того, согласно новым правилам, невакцинированным людям разрешат собираться только небольшой компанией: максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. Однако на детей данное нововведение не распространяется.

Власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Предполагается привлечь к кампании вакцинации работников аптек, чтобы сделать 30 млн прививок до конца декабря.