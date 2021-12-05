Главный инфекционист США рассказал, как протекает заражение омикрон-штаммом

Ученые пока не наблюдают, чтобы заражение омикрон-штаммом вело к более тяжелому течению заболевания, нежели то, которое фиксируется с другими вариантами коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу CNN в воскресенье заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Пока что [омикрон-штамм] не выглядит так, что он несет очень серьезное течение заболевания", - сказал он, отметив при этом, что каких-либо определенных выводов делать еще рано.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в США был зафиксирован в среду в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заражение, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный тест он сдал 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули, что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции. У него слабовыраженные симптомы заболевания.

Запрет на поездки

США надеются, что запрет на поездки в страны на юге Африки, введенный из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, будет снят в разумные сроки, заявил Фаучи.

"Этот запрет был введен тогда, когда мы ничего не знали и не понимали, что происходит, и видели только резкий скачок случаев заболевания в Южной Африке. Так что запрет должен был дать нам время, чтобы понять, что происходит. По мере того, как мы получаем все больше информации о случаях заражения омикрон-штаммом в нашей стране и за рубежом, мы внимательно и ежедневно анализируем их и надеемся, что сможем снять запрет на поездки в разумное время", - сказал он.