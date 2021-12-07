В Бразилии двух младенцев по ошибке привили от COVID

В бразильском штате Сан-Паулу медсестра по ошибке ввела двум младенцам вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Детей срочно госпитализировали. Об этом сообщил телеканал UOL, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел 2 декабря в городе Сорокаба. Двухмесячной девочке и четырехмесячному мальчику вместо плановой прививки против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B сделали укол от коронавируса.

В результате у обоих детей поднялась высокая температура и началась рвота. Их отправили в больницу, где за ними будут наблюдать минимум неделю: брать анализы крови, делать электро- и кардиограмму.

Медсестра отстранена от работы. В отношении нее начата служебная проверка.

Как информирует телеканал, похожие случаи с COVID-вакцинацией младенцев происходили и в других регионах страны. И каждый раз реакция на препарат была аналогичной.