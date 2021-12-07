ВОЗ выступила против переливания плазмы при лечении COVID-19

Заболевшим коронавирусной инфекцией не рекомендуется переливать плазму крови уже переболевших COVID-19. Об этом в понедельник, 6 декабря, говорится в обновленной рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что переливание кровяной плазмы не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени", - заявили в организации.

В ВОЗ подчеркнули, что не рекомендуется переливать плазму людей, выздоровевших после коронавируса, пациентам, заболевание которых не является тяжелым, а также тяжелобольным и находящихся в критическом состоянии пациентам.

Такие выводы основаны на результатах 16 исследований, проведенных с участием 16 236 пациентов, добавили в организации.

Исключение составляют "рандомизированные контролируемые исследования".