Байден поменял свое расписание ради переговоров с Путиным

В графике президента США Джо Байдена на вторник, 7 декабря, ничего не запланировано, кроме онлайн-переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что спустя четыре часа после начала мероприятия в Белом доме соберутся журналисты.

Согласно информации офиса американского лидера, президентский брифинг по безопасности из-за предстоящих переговоров с Путиным был перенесен на другое время - 8.30 местного времени. Беседа главы государств запланирована на 10.00.

Из-за того, что других мероприятий в графике Байдена не запланировано, сложно сказать, как долго американская сторона планирует вести переговоры.