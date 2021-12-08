Коронавирус в России идет на спад

Еще 30 752 случая заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Эти данные соотносятся со значениями 14 октября, но в тот период начинался подъем заболеваемости, сейчас наблюдается спад. Однако накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что спад заболеваемости немного замедлился и предупредила регионы о преждевременности снятия ограничительных мер.

Скончались от заболевания в стране еще 1 179 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 90, в Московской области - 54, в Петербурге - 49.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 284 823.

Поправились и выписаны 8,6 млн пациентов, в том числе 36 976 за последние сутки, из них 3 007 выздоровевших приходится на Москву.

Новые эпизоды инфицирования регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве выявлено 3 004 новых случая COVID-19, это на 17 % выше, чем 7 декабря. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2 209 заболевших, в Московской области - 1 854.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 895 597 случаев коронавирусной инфекции.