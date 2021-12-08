https://news.day.az/world/1413291.html В Непале пассажирам пришлось толкать самолет - ВИДЕО
В Непале пассажирам пришлось толкать самолет - ВИДЕО
В Непале в аэропорту Баджура пассажиры толкали самолет, застрявший на взлетно-посадочной полосе. Видео происшествия опубликовало издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Самолет DHC-6-300 заходил на посадку, когда у него лопнула шина шасси. Самолет благополучно приземлился, но не смог покинуть полосу.
На данном аэродроме нет специальной техники для буксировки самолетов.
Пассажиры 20-местного самолета сами толкали воздушное судно, чтобы убрать его со взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Представители аэропорта также помогали убрать самолет, пока над аэродромом кружили другие самолеты, ожидая освобождения полосы.
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