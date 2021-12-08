В Непале пассажирам пришлось толкать самолет

В Непале в аэропорту Баджура пассажиры толкали самолет, застрявший на взлетно-посадочной полосе. Видео происшествия опубликовало издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Самолет DHC-6-300 заходил на посадку, когда у него лопнула шина шасси. Самолет благополучно приземлился, но не смог покинуть полосу.

На данном аэродроме нет специальной техники для буксировки самолетов.

Пассажиры 20-местного самолета сами толкали воздушное судно, чтобы убрать его со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Представители аэропорта также помогали убрать самолет, пока над аэродромом кружили другие самолеты, ожидая освобождения полосы.