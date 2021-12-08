Крушение вертолета в Индии: число жертв возросло
Число жертв при крушении военного вертолета ВВС Индии увеличилось до 13. Ранее сообщалось о пяти погибших. Об этом пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В индийском штате Тамилнад недалеко от города Кунура разбился военный вертолет Ми-17В-5. На его борту находился начальник штаба обороны страны генерал Бипин Рават с супругой. Они погибли.
Также в вертолете летели высокопоставленные военные.
Вертолет разбился вскоре после того, как вылетел с базы ВВС. Генерал направлялся в штабной колледж службы обороны в Веллингтоне.
Воздушное судно шло на снижение и должно было приземлиться через 10 минут. Вертолет рухнул в 10 километрах от дороги.
Причины крушения выясняются.
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