Число жертв при крушении военного вертолета ВВС Индии увеличилось до 13. Ранее сообщалось о пяти погибших. Об этом пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В индийском штате Тамилнад недалеко от города Кунура разбился военный вертолет Ми-17В-5. На его борту находился начальник штаба обороны страны генерал Бипин Рават с супругой. Они погибли.

Также в вертолете летели высокопоставленные военные.

Вертолет разбился вскоре после того, как вылетел с базы ВВС. Генерал направлялся в штабной колледж службы обороны в Веллингтоне.

Воздушное судно шло на снижение и должно было приземлиться через 10 минут. Вертолет рухнул в 10 километрах от дороги.

Причины крушения выясняются.