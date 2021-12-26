Обнародована статистика зараженных COVID-19 в Грузии

За последние сутки в Грузии выявлен 1 161 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 69 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 924 368, число умерших - 13 512.

Вылечились 881 863 человека.