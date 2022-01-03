В Грузии от коронавируса умерли еще 37 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 943 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 37 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 938 583, а число умерших - 13 942 человека. Выздоровели 902 948 человек.