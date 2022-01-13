Сербия отказалась вступать в НАТО

Позиция Сербии заключается в отказе от вступления в Североатлантический альянс и создании собственной сильной армии для самозащиты.

Об этом заявил в среду в интервью национальному телевидению президент республики Александар Вучич после состоявшегося в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста, зачем Сербия вооружается, если можно получить членство альянса, он сказал: "Мы не вступим в НАТО".

"Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО, а нам - свободной, нейтральной стране - нельзя обороняться? Что вам не нравится? Мы покупаем только оборонительные вооружения, а не наступательные", - подчеркнул Вучич, отметив, что Белград больше не допустит военных операций против сербского населения.