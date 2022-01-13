В сирийском Идлибе из капучино сделали десерт

На автомобильных трассах сирийской провинции Идлиб расположено множество киосков и магазинчиков, торгующих всякой всячиной. Их владельцы предлагают путешественникам легкие закуски, чипсы, печенье, а также растворимый кофе и чай. Огромной популярностью среди водителей пользуется капучино. В Идлибе готовят напиток по-своему, так, что превращается он в настоящий десерт, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Мохамед Аль-Махуд, владелец кафе: "Когда я начал делать кофе с молочной пенкой, люди очень удивлялись. Потом ко мне стали приходить специально, просто попробовать напиток. А сейчас просят приготовить мой капучино".

В настоящее лакомство капучино превратили добавляемые в стаканчик с напитком ингредиенты. Найти такое, утверждают здесь, можно только в Идлибе.

Мохамед Аль-Махуд, владелец кафе: "Мне очень нравится делать капучино, взбивать молочную пенку, и работать, скажем так, с начинкой. Помимо печенья, есть и другие ингредиенты, которые мы используем - кокосовая стружка, фисташки, а еще кешью, шоколад и мед".

Двух одинаковых капучино не найти. В каждой кофейне предлагают свой особый рецепт горячего напитка.

Мохамед Аль-Махуд, владелец кафе: "В каждом киоске на этой трассе клиентам подают разные чашки или стаканчики с капучино. Отличаются консистенция напитков и вкус. В этом мы соревнуемся. Но начинка практически одинаковая везде. Покупатель сам может выбрать ингредиенты, которые мы добавим в капучино. Главное, к чему мы стремимся, - это добиться хорошего вкуса, что бы клиент остался доволен".

Мохамед открыл для себя этот десерт два года назад:

"Капучино - замечательный горячий напиток, один из самых вкусных, которые я пил в Идлибе. Каждый день, выезжая на трассу, я останавливаюсь у ларька, чтобы купить капучино на вынос".

Война и практически повсеместная нищета, повлияли на большинство аспектов жизни сирийцев. И так необходимо порой отключиться от повседневных забот и заново обрести вкус к жизни пусть даже в скромном придорожном кафе.