Саакашвили предстанет перед судом в Тбилиси

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня намерен появиться в Тбилисском городском суде - он примет участие в рассмотрении дела о незаконном пересечении границы, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

В связи с этим соратники экс-президента в основанной им партии "Единое национальное движение" анонсировали акцию возле здания суда.

Напомним, что первое заседание для рассмотрения дела о незаконном пересечении границы по существу состоялось 22 декабря 2021 года. Тогда Саакашвили на нем не присутствовал, сославшись на плохое состояние здоровья.

Перед Новым годом Саакашвили был выписан из госпиталя и переведен в тюрьму в городе Рустави. Накануне он сам выразил желание прибыть на суд - соответствующая запись появилась на странице Саакашвили в Facebook.