https://news.day.az/world/1426419.html На Земле ожидается магнитная буря
На Земле ожидается магнитная буря
13-14 января геомагнитное поле будет в целом спокойным.
Об этом сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории.
Отмечается, что 15 января в начале дня геомагнитное поле будет спокойным, но к концу дня под влиянием высокоскоростных потоков, исходящих из корональной дыры, прогнозируется слабая магнитная буря класса G1. В прогнозируемый период индекс Kp будет в пределах 2-5.
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