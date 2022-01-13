На Земле ожидается магнитная буря

13-14 января геомагнитное поле будет в целом спокойным.

Об этом сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории.

Отмечается, что 15 января в начале дня геомагнитное поле будет спокойным, но к концу дня под влиянием высокоскоростных потоков, исходящих из корональной дыры, прогнозируется слабая магнитная буря класса G1. В прогнозируемый период индекс Kp будет в пределах 2-5.