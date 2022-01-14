Американцы превратят небоскребы в солнечные фермы

Американская компания Ubiquitous Energy получила финансирование проекта по разработке экологичных окон, способных обеспечить здания зеленой энергией. Организация получила от инвесторов 70 миллионов долларов. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ubiquitous Energy хочет внести свою лепту в спасение планеты от глобального потепления с помощью инновационных методов добычи зеленой энергии.

Так, для энергоснабжения небоскребов компания планирует покрыть окна городских зданий дополнительным слоем, способным перерабатывать солнечную энергию в электричество. Толщина такого слоя составляет всего несколько наномиллиметров, а небольшие провода подсоединяют всю систему к электрическим приборам.

По словам директора компании Сьюзан Стоун, полученные деньги пойдут на финальную подготовку продукта к выходу на рынок. "В будущем мы сможем делать французские окна (окна в пол). Мы превратим небоскребы в вертикальные солнечные фермы", - заявила Стоун. К началу 2024 года организация планирует запустить масштабное производство. Помимо офисных зданий фокус Ubiquitous Energy также нацелен на жилые дома.

У новых стекол есть значительный минус - цена. Окна с покрытием будут стоить на 30 процентов дороже обычных. Однако производитель и инвесторы полагаются на необходимость срочно решить проблему глобального потепления, рассчитывая, что данный фактор поднимет спрос на продукт. В качестве солнечных батарей окна Ubiquitous Energy тоже показывают себя хуже традиционных конкурентов - они на 50 процентов менее эффективны. Это объясняется их положением в пространстве: на вертикальную поверхность попадает меньше солнечного света, чем на горизонтальную. "Но мы сделали полезной поверхность, которая вообще не вырабатывала энергию. Стекло всегда было пассивным, а мы сделали его активным", - прокомментировала проблему Стоун.