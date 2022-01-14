Сын пациента с пересаженным свиным сердцем назвал операцию чудом

Пересадка сердца свиньи мужчине, совершенная американскими хирургами, стала чудом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом рассказал сын 57-летнего пациента Дэвида Беннетта Дэвид Беннетт-младший.

"Это важно для моего отца, для Соединенных Штатов, для всего мира <...> Это прорыв, это замечательно и, честно говоря, это чудо", - приводит его слова Reuters.

Беннетт-младший уточнил, что сейчас ему 37, и у него тоже наблюдаются проблемы с сердечной мышцей. Прошедшая операция "меняет будущее" для него.

Напомним, хирурги в США впервые в истории успешно пересадили человеку сердце свиньи. Правда, свинья была генетически модифицированной.

Чтобы минимизировать риск отторжения пересаженного сердца, свинья имела 10 модификаций, в том числе нокаутные гены белков, связанных с реакцией отторжения трансплантата. Также была отключена возможность дальнейшего роста сердца животного, так как у свиней сердце растёт дольше, чем у человека.

Операция по пересадке длилась восемь часов и завершилась успешно. Дэвид Беннетт сейчас на аппарате искусственного кровообращения, но трансплантологи надеются в скором времени отключить и его.

Беннетт решился на пересадку, так как перед ним из-за болезни буквально стоял вопрос: свиное сердце или смерть. FDA буквально перед самым новым годом выдала экстренное разрешение на проведение операции.