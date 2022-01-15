В Молдове без света остались 33 населенных пункта

Обрушившийся минувшей ночью на Молдову сильный ветер повредил линии электропередачи, оставив без электроэнергии 33 населенных пункта в десяти районах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из-за порывов ветра 33 населенных пункта в 10 районах республики были частично отключены от электричества. На места аварий выехали специализированные бригады, ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении на сайте Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, к утру 15 января без электричества еще остаются 12 населенных пунктов из четырех районов страны. Вмешательство спасателей и пожарных также понадобилось для рубки упавших деревьев, расчистки завалов и борьбы с возгораниями сухой растительности в Кишиневе, Дрокиевском, Дондюшанском, Ниспоренском, Каларашском, Новоаненском, Хынчештском и других районах.