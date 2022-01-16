https://news.day.az/world/1427277.html В метро Нью-Йорка женщину столкнули под поезд - ФОТО
В метро Нью-Йорка женщину столкнули под поезд - ФОТО
В Нью-Йорке пассажирку метро на станции возле Таймс-сквер столкнули под поезд. 40-летняя женщина погибла. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Происшествие произошло в субботу, 15 января, около 9:30 по местному времени.
По данным издания, подозреваемый арестован. Им является бездомный, который сначала хотел столкнуть другую пассажирку, отметили в полиции.
Уже известно, что у злоумышленника ранее были проблемы с законом.
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