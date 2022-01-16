Пограничники Польши задержали банду контрабандистов

Польские пограничники задержали группу людей, причастных к незаконной перевозке мигрантов с польско-белорусской границы в страны Западной Европы. За свои услуги злоумышленники требовали от каждого беженца по три тысячи евро. Представитель Польской пограничной службы отметила, что Польша, как правило, не являлась для мигрантам конечным пунктом назначения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Анна Мишальска, представитель Польской пограничной службы: "В большинстве случаев люди, которые пересекают нашу границу, не хотят оставаться в Польше, 90% из них желали бы уехать в другие страны, в основном, речь идет о государствах Западной Европы".

Среди задержанных - проживающие в Польше тунисцы, грузины, украинцы, сирийцы, а так же польские граждане. За пять месяцев (группа действовала с сентября по январь) так называемые курьеры заработали миллионы евро.

Артур Шикула, представитель прокуратуры: "На преступную деятельность человек, выполнявший функции кассира, выделил, восемь миллионов 700 тысяч евро. Одни курьеры в общей сложности получили более четырех миллионов 300 тысяч евро".

Сотни мигрантов покинули приграничные с Польшей районы; многих вернули на родину, но сотни людей продолжают жить в лагерях для беженцев.