Кого коснется обязательная вакцинация от коронавируса в Австрии?

Правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать жителей страны в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Карл Нехаммер, представляя соответствующий законопроект, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обязательная вакцинация стартует в начале февраля", - сказал он на пресс-конференции в Вене. Канцлер добавил, что кампания будет распространяться на лиц "только от 18 лет".

Ранее правительство заявляло, что прививка от ковида станет обязательной для всех жителей республики от 14 лет.

Закон об обязательной вакцинации должен вступить в силу в начале февраля этого года после поддержки в парламенте простым большинством депутатов только двух правящих партий. Голосование по законопроекту запланировано на 20 января.

Обязательная вакцинация не будет охватывать беременных женщин, переболевших в течение шести месяцев после заболевания и людей, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья с врачебным подтверждением медотвода.

С февраля население Австрии начнут информировать в письменном виде о необходимости сделать прививку. Соответствующие письма будут рассылаться по месту жительства человека с регистрацией в Австрии. С 15 марта начнется контроль за соблюдением закона. Полиция сможет проверять наличие сертификатов о вакцинации или медицинского отвода от прививки у жителей на улице. Отказ от прививки или отсутствие сертификата о вакцинации будет караться денежным штрафом в €600. Ареста за отказ от вакцинации не предусмотрено.