Китай отчитался о рекордном успехе
Успешное восстановление от последствий пандемии позволило Китаю добиться рекордного экономического роста, пишет ТАСС со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР. Темпы увеличения ВВП оказались самыми высокими за 10 лет и достигли 8,1 процента, отчиталось ведомство, передает Day.Az.
Объемы экономики страны за 2021 год превысил 114 триллионов юаней - примерно 18 триллионов долларов. Промышленный сектор вырос на 8,2 процента, примерно до 7,1 триллиона долларов, сельскохозяйственный - на 7,1 процента, приблизительно до 1,3 триллиона долларов, сфера услуг показала рост в 8,2 процента (до 9,59 триллиона).
Вырос и номинальный доход на душу населения - на 9,1 процента. Показатель достиг 35 128 юаней, что составляет примерно 5,5 тысячи долларов. В сельской местности он вырос на 10,5 процента (около 2,8 тысячи долларов), в городской - на 8,2 процента (примерно 7,5 тысячи долларов). С учетом изменения цен рост составил 9,7 и 7,1 процента соответственно.
Среди главных рисков для китайской экономики в 2022 году эксперты называют снижение потребительских трат, перебои в поставках и пессимистичные ожидания. Беспокойство специалистов вызывает спад в потреблении, способный негативно отразиться на внутреннем спросе, и кризис на рынке недвижимости, вызванный предбанкротным состоянием крупного застройщика Evergrande и закредитованностью многих других участников. Поэтому главным вызовом для власти и компаний будет создание условий, которые позволили бы населению активно тратить заработанное и накопленное.
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