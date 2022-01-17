https://news.day.az/world/1427593.html Космос - пространство коллективной обороны - НАТО
Космос - пространство коллективной обороны - НАТО
Североатлантический альянс объявил космос пространством коллективной обороны.
Об этом сообщается в опубликованном альянсом документе "Всеобъемлющая политика НАТО в космосе", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно новой стратегии, теперь Пятая статья Североатлантического договора будет распространяться и на космическое пространство.
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