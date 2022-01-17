Космос - пространство коллективной обороны

Североатлантический альянс объявил космос пространством коллективной обороны.

Об этом сообщается в опубликованном альянсом документе "Всеобъемлющая политика НАТО в космосе", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новой стратегии, теперь Пятая статья Североатлантического договора будет распространяться и на космическое пространство.