В Армении арестованы шесть возвращенных Азербайджаном военных

Ни один из армянских военных, возвращенных Азербайджаном, не признан потерпевшим.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в отношении 6-х из 26 военных, вернувшихся из Азербайджана, возбуждены уголовные дела, они арестованы, среди них - три офицера.

Судя по комментарию правоохранительной структуры, никто из них не признан потерпевшим.

