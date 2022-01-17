https://news.day.az/world/1427659.html В Армении арестованы шесть возвращенных Азербайджаном военных
Судя по комментарию правоохранительной структуры, никто из них не признан потерпевшим.
В Армении арестованы шесть возвращенных Азербайджаном военных
Ни один из армянских военных, возвращенных Азербайджаном, не признан потерпевшим.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в отношении 6-х из 26 военных, вернувшихся из Азербайджана, возбуждены уголовные дела, они арестованы, среди них - три офицера.
Судя по комментарию правоохранительной структуры, никто из них не признан потерпевшим.
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