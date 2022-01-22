Глава ВМС Германии предрек Европе новую войну

Глава военно-морских сил ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах считает, что следующая континентальная война начнется не в ближайшем будущем. Об этом он сказал на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я считаю, что (континентальная) война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие 10-20 лет", - сказал немецкий военный.

Он выразил мнение, что сейчас двусторонние партнерства "ничего не значат", необходимо создавать "более тесные союзы".