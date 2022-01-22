https://news.day.az/world/1428988.html Глава ВМС Германии предрек Европе новую войну
Глава ВМС Германии предрек Европе новую войну
Глава военно-морских сил ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах считает, что следующая континентальная война начнется не в ближайшем будущем. Об этом он сказал на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я считаю, что (континентальная) война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие 10-20 лет", - сказал немецкий военный.
Он выразил мнение, что сейчас двусторонние партнерства "ничего не значат", необходимо создавать "более тесные союзы".
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