Двое пожарных погибли при тушении жилого дома в России

Среди жильцов сгоревшего дома пострадавших нет.

В городе Бодайбо Иркутской области во время ликвидации возгорания погибли два сотрудника МЧС. Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ , из дома после возгорания не вышло одно звено пожарных - позже нашли их тела.

"Для проверки квартир на возможное наличие жильцов и тушения пожара было подготовлено три звена газодымозащитной службы. Однако спустя некоторое время в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. В составе звена были

начальник караула и пожарный. Все силы были брошены на их поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри", - рассказали в МЧС.

Для выяснения обстоятельств происшествия из Главного управления МЧС России по Иркутской области в Бодайбо направлена комиссия.

Среди жильцов сгоревшего дома пострадавших нет.

По сообщению МЧС, при тушении пожара погибли Игорь Р. 1994 года рождения и его сослуживец Вадим Н. 1997 года рождения.