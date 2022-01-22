Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, претендовавший на пост главы государства, решил снять свою кандидатуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство ANSA со ссылкой на источники в партии экс-премьера "Вперед, Италия".

По данным агентства, Берлускони во время встречи с лидерами правоцентристских партий "Лига" и "Братья Италии" предложил выдвинуть единую "достойную" кандидатуру, не назвав имен. При этом он выразил мнение, что Марио Драги, который также считается претендентом на пост президента, должен остаться премьер-министром.

Голосование по кандидатуре на пост президента Италии должно начаться 24 января на совместном заседании двух палат парламента.