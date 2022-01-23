Еврокомиссар по энергетике назвала одну из причин высоких цен на газ

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон считает геополитику одним из факторов беспрецедентно высоких цен на газ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Нынешний период чрезвычайно важен для энергетического сектора в ЕС. В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными в результате геополитической напряженности", - заявила Симсон на пресс-конференции в субботу во французском городе Амьене, где состоялась неформальная встреча министров энергетики стран ЕС.

По ее словам, участники совещания, проходившего под председательством Франции, обсуждали снабжение ЕС газом и его надежность. "Сооружений для хранения запасов (газа) недостаточно в Европейском союзе. Многие министры указали, что положение на восточной границе (ЕС) и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке", - сказала член ЕК.

"В последнее время мы наблюдали, как цены на газ достигли исторически высокого уровня. Это не осталось без последствий для цен на энергию в Европе. Потребители, предприятия в Европейском союзе испытывают трудности с оплатой своих счетов", - отметила еврокомиссар.

Правительства стран ЕС предприняли меры для компенсации этого роста цен, продолжила она. Так, 22 страны Евросоюза для сопротивления ситуации на рынке энергии воспользовались включающим налоговые облегчения набором инструментов, разработанным и предложенным в октябре прошлого года Еврокомиссией. Такие меры помогли в сложном положении нескольким миллионам малых и средних предприятий и 70 млн домашних хозяйств.

По ее данным, эти меры стоили ЕС более 21 млрд евро. Это, считает Симсон, внушительные средства, которые помогли ослабить последствия роста цен.

"Но этого недостаточно, чтобы выйти из тупика, возникшего из-за нескольких факторов, в частности, международных и геополитических", - подчеркнула еврокомиссар по энергетике.