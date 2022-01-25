Устроившие мятеж в Буркина-Фасо военные распустили правительство

Военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили, что правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

""Патриотическое движение для защиты и восстановления" приняло решение 24 января 2022 года положить конец власти Рока Марка Кристена Каборе. Решение было принято с единственной целью - позволить нашей стране... объединить все силы, чтобы бороться за территориальную целостность своей страны", - говорится в обращении.

Военные объявили о роспуске правительства и парламента, "приостановке" действия конституции и закрытии наземных и воздушных границ. Также в стране ввели комендантский час с 21.00 до 05.00.

По словам мятежников, страна переживала постоянное ухудшение ситуации с безопасностью. Кроме того, они отметили, что никакие их действия не сопровождались насилием и что все задержанные находятся в безопасном месте, их достоинство не ущемляется.По словам мятежников, страна переживала постоянное ухудшение ситуации с безопасностью. Кроме того, они отметили, что никакие их действия не сопровождались насилием и что все задержанные находятся в безопасном месте, их достоинство не ущемляется.