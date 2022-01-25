Аномальные снегопады парализовали Стамбул

В турецком Стамбуле из-за аномальных снегопадов закрыли автовокзалы, некоторые въезды в город, сократили часы работы госучреждений. Об это сообщил губернатор провинции Стамбул Али Йерликай в Twitter во вторник, 25 января, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Въезды в город со стороны Эссенер и Нарем, автовокзалы закрыты до 8.00 завтрашнего дня, - говорится в сообщении.

Также в город не будут пускать движущиеся транспортные средства со стороны района Фракия.

Накануне из-за непогоды все торговые центры в городе прекратили работу раньше привычного графика - в 19.30 по местному времени. А сегодня государственные учреждения и организации будут работать до 15:30.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на метеорологов, непогода продлится несколько дней. В аэропорту Стамбула все рейсы временно приостановлены.

Местные метеорологи называют такие снегопады "осадками стихийного бедствия". Известно, что в некоторых регионах, в таких как Арнавуткей, Башакшехир и Султангази, толщина снега увеличилась до 80-85 сантиметров, а в центре Стамбула толщина снега составляла около 35 сантиметров.