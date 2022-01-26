https://news.day.az/world/1430084.html Мачу-Пикчу в зоне бедствия - ВИДЕО
Мачу-Пикчу в зоне бедствия - ВИДЕО
Руины древнего города Мачу-Пикчу в Перу оказались в зоне бедствия. После продолжительных дождей в этом районе началось наводнение. Серьёзно пострадало одно из поселений, оттуда эвакуировали около 900 человек, в основном это туристы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Сообщается о разрушениях, есть пострадавшие и пропавшие без вести. Самому древнему городу на вершине горного хребта наводнение не угрожает.
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