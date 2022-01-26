Мачу-Пикчу в зоне бедствия

Руины древнего города Мачу-Пикчу в Перу оказались в зоне бедствия. После продолжительных дождей в этом районе началось наводнение. Серьёзно пострадало одно из поселений, оттуда эвакуировали около 900 человек, в основном это туристы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сообщается о разрушениях, есть пострадавшие и пропавшие без вести. Самому древнему городу на вершине горного хребта наводнение не угрожает.