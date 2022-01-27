https://news.day.az/world/1430191.html Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
"Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", - сказал он
Эрдоган отметил, что он хотел бы обсудить с российским президентом двусторонние отношения.
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