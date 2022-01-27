Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", - сказал он

Эрдоган отметил, что он хотел бы обсудить с российским президентом двусторонние отношения.