Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", - сказал он

Эрдоган отметил, что он хотел бы обсудить с российским президентом двусторонние отношения.