В Австрии отменили локдаун для невакцинированных

Власти Австрии решили отменить действующий в стране локдаун для невакцинированных. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Решение вступает в силу с 31 января, оно было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии.

При этом правило 2П ("привит"/"переболел") сохраняется для посещения большинства общественных мест - точек питания, магазинов, мероприятий. Попасть туда непривитые по-прежнему не смогут. Также в силе остаётся требование носить маски типа FFP2.

По данным Минздрава Австрии, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами - девять месяцев.