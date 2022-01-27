В Украине солдат убил сослуживцев

В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев из автомата

В одной из военных частей украинского города Днепр солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Информатор".

По данным журналистов, 27 января в 03:50 ночи солдат взял в оружейной комнате автомат АК-47 и порядка семи тысяч патронов к нему, после чего открыл стрельбу в караульном помещении, где на тот момент находились 22 человека.

Отмечается, что двоим его сослуживцам удалось выбежать на улицу и вызвать полицейских с медиками. По информации МВД, в результате случившегося погибли пять человек, еще пять были ранены. В городе был введен план "Сирена".