Ватикан защищает бывшего папу

Ватикан официально ответил на обвинения, прозвучавшие в адрес бывшего папы Бенедикта XVI: его критикуют за бездействие в отношении священников-педофилов.

Речь идет о 80-х годах - периоде, когда он занимал пост кардинала, а затем архиепископа в Баварии. В Ватикане напомнили, что Бенедикт XVI стал первым папой, встретившимся с жертвами насилия и что именно он - цитата - "направил Церковь по пути смирения и поиска прощения", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.