https://news.day.az/world/1430509.html Председатель правления Turkish Airlines подал в отставку
Председатель правления Turkish Airlines подал в отставку
Председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines Илкер Айджы подал в отставку с занимаемой должности.
Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, этот пост занял помощник генерального директора по инвестициям и технологиям Ахмет Болат.
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