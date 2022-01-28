"Скоростное" ограбление магазина за семь минут попало на видео

28 января рано утром в московский магазин ворвался грабитель. Злоумышленник успел справиться с ограблением за семь минут. Весь процесс попал на камеру видеонаблюдения магазина.

По предварительным данным, жертвой "скоростного ограбления" стал магазин "ВкусВилл". Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, правонарушитель, выйдя из магазина, часть купюр растерял у двери - деньги там просто валялись.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что неизвестный вскрыл дверь магазина, отжав ее. Попытавшись забрать деньги из кассы с той стороны, где обычно стоят покупатели, у него ничего не получилось. Тогда злоумышленник обошел прилавок с другой стороны и забрал все.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются. На месте работают правоохранители. Сколько в итоге вынес грабитель из магазина - неизвестно.