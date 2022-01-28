В декабре в России умерли свыше 50 тыс. человек, зараженных ковидом

В декабре 2021 года в России умерли 54 630 человек, у которых был диагностирован коронавирус, для 44 390 из них COVID-19 стал основной подтвержденной причиной смерти, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Еще в 4 732 случаях инфекция рассматривается как основная причина смерти, однако для идентификации вируса нужно провести дополнительные исследования, добавили в ведомстве.

Кроме того, для 5 508 умерших в декабре COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание, но лишь в 1 тыс. случаев из них инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений. Таким образом, у 4 508 пациентов сопутствующий коронавирус значительно не повлиял на наступление летального исхода.

По уточненным данным Росстата, в ноябре умерло 88 138 россиян с коронавирусом (ранее сообщалось о 87 527 человек), для 72 425 человек он стал подтвержденной основной причиной смерти, еще в 8 463 случаях для определения инфекции нужны дополнительные исследования. Еще для 7 250 летальных исходов в ноябре коронавирус стал сопутствующим заболеванием (ранее сообщалось о 7 401 случае). Из них на 1 462 смерти COVID-19 оказал существенное влияние, уточнили в Росстате.

Таким образом, по сравнению с ноябрем, общее число умерших с коронавирусом в РФ в декабре снизилось на 38%.

Всего за декабрь в России умерли 215 529 человек. Таким образом, летальные исходы с коронавирусом составили 25,3%% от общей месячной смертности (по уточненным данным, в ноябре - 34,2%). Общая смертность в России за ноябрь составила 257 292 человека, добавили в Росстате.

В октябре умерли 75 544 больных коронавирусом, в сентябре - 44 721 пациента, в августе - 49 930 человек, в июле - 51 044 человека, в июне - 27 443 человека, в мае - 18 996 человек, в апреле умерших было 20 650, в марте - 24 047 человек.