https://news.day.az/world/1430886.html 36 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

36 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

В мире, 29 января 2022 09:00 161
36 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду
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Власти Китая выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении оргкомитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

28 января в Китай прибыло 1 418 человек, из них 736 спортсменов и официальных лиц и 682 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено 29 новых случаев заражения, 19 - среди атлетов и официальных лиц, 10 - среди представителей заинтересованных сторон. Еще семь положительных результатов выявили среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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