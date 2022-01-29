Кит заблудился у берегов Греции

Клюворылый кит застрял на мелководье в районе Афин. Животное обнаружили в полосе прибоя пляжа Вулиагмени в 20 км от центра греческой столицы. Оказалось, что это молодая особь. Кит был ранен и, как говорят специалисты, дезориентирован. Скорее всего, он не ел несколько месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В организации по защите морской фауны "Пелагос" полагают, что проблемы у млекопитающего могли возникнуть из-за сейсмических исследований у берегов Пелопоннеса, где ищут нефть.

Кита заставили вернуться в открытое море, но он снова появился на мелководье - на этот раз у пляжа Алимос. Греческие издания приводят мнения зоологов, которые сомневаются, что при такой дезориентации животное сможет выжить в естественной среде.